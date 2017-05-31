Медведев: участие Фан Лю в ПМЭФ поможет решить вопросы авиабезопасности

ГОРКИ, 31 мая — РИА Новости. Участие генсека ИКАО Фан Лю в ПМЭФ и ее визит в РФ послужит укреплению авторитета организации и решению вопросов авиационной безопасности, заявил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ваш визит, переговоры с моими коллегами, которые этими вопросами занимаются, а также участие в Петербуржском международном экономическом форуме – все это, надеюсь, послужит и укреплению авторитета ИКАО, ну, и решению вопросов на тему безопасности, как, собственно, международных, так и наших внутренних", — заявил Медведев на встрече с генсеком международной организации гражданской авиации (ICAO) Фан Лю.

В свою очередь, Фан Лю отметила, что объем авиаперевозок РФ, по данным ИКАО, увеличивается. Она также поблагодарила главу правительства за приглашение принять участие в ПМЭФ.

"Я считаю, что участие ИКАО в ПМЭФ будет полезным для всех его участников и также позволит добиться устойчивого и безопасного развития в международной гражданской авиации", — сказала Фан Лю.

"Что касается объемов ваших перевозок как в пройденных километрах, так и в тоннаже, мы видим, что объем перевозок постоянно растет", — добавила она.

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