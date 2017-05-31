Кудрин предложил ограничить покупку новых активов крупным госкомпаниям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Стратегия экономического развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок во главе с экс-министром финансов Алексеем Кудриным, предлагает нормативно ограничить разрастание госсектора в экономике и покупку новых активов крупными госкомпаниями.

В рамках ПМЭФ-2017 планируется дискуссия, как сформировать повестку российской экономики. Глава совета ЦСР Алексей Кудрин является главным автором одной из стратегий по ускорению роста экономики России до среднемировых.

В программе для "усиления рыночных сил" предлагается сокращение масштабов прямого участия государства в экономике за счет приватизации крупных компаний. Также предлагается "нормативное ограничение "разрастания" госсектора в экономике, ограничение приобретения новых активов крупными компаниями с госучастием, ревизия госхолдингов и госкорпораций", говорится в презентации стратегии, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Доходы от приватизации, согласно предложениям экспертов, могут составлять не менее 0,5% ВВП ежегодно, то есть, согласно расчетам ЦСР, в 2021 году они могут вырасти до 616 миллиардов рублей, а в 2024 году — до 758 миллиардов с 497 миллиардов рублей 2018 году.

Также в документе говорится о необходимости создания реальной практики корпоративного управления в госкомпаниях, создания центра трансформации госкомпаний. Госкомпании, согласно документу, должны становиться публичными, ориентироваться на IPO.