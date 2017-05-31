В ЦСР назвали условие достижения роста ВВП в 3,5-4%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Темпы роста экономики РФ в 3,5-4% в среднесрочной перспективе возможны только при удвоении несырьевого экспорта к 2024 году, следует из презентации Стратегии экономического развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленной Центром стратегических разработок, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В рамках ПМЭФ-2017 планируется дискуссия, как сформировать повестку российской экономики. Глава совета ЦСР Алексей Кудрин является главным автором одной из стратегий по ускорению роста экономики России до среднемировых.

Авторы стратегии отмечают необходимость увеличения несырьевого экспорта с текущих 109 миллиардов долларов до 200 миллиардов долларов в 2024 году.

Программа ЦСР предполагает создание условий для экспортного бума, в частности за счет либерализации валютного регулирования и отмены валютного контроля, упрощения административных процедур, доступности помощи в оценке рисков для экспортеров.

По мнению авторов документа, в РФ необходимо упростить таможенный контроль — перенести его этапы до ввоза товаров и после их выпуска.

Кроме того, необходимо осуществлять поддержку экспорта образовательных и медицинских услуг, продукции креативных индустрий.

Программа ЦСР также предусматривает заключение преференциальных торговых соглашений со странами АТР, и соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС до 2025 года. Кроме того, авторы программы рассчитывают, что России завершит присоединение к ОЭСР к 2024 году.