По итогам переговоров Путина и Моди примут декларацию "Россия - Индия"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на Петербургском международном экономическом форуме будет принята декларация, в которой обозначат шаги по расширению взаимодействия в сфере политики и экономики, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"По итогам переговоров будет принята так называемая Санкт-Петербургская декларация "Россия-Индия", в которой будет предложены различные шаги, реализация которых позволит расширить двустороннее взаимодействие в различных сферах: как в политической, как в торгово-экономической, как в научно-технической, гуманитарной сферах", — сказал Ушаков.

По его словам, состоятся переговоры в узком составе, где будут обсуждены наиболее актуальные "и, может быть, щепетильные вопросы, чувствительные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах и, конечно, главные международные узлы и проблемы". Затем состоится раунд переговоров с приглашением министров. "Эти переговоры пройдут в форме рабочего ланча", — сказал он.

"Затем Путин и Моди встретятся с представителями российско-индийских деловых кругов, затем подписание документов, затем лидеры сделают заявление для прессы и после небольшого перерыва у них будет вечером неформальный ужин в формате "тет-а-тет": только Путин и Моди без помощников, без министров, только с переводчиками… ", — отметил помощник президента

Документ ориентирован на будущее и на активизацию дальнейших связей и сотрудничества, подчеркнул он.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.

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