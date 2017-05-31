По итогам переговоров Путина и Моди примут декларацию "Россия - Индия"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на Петербургском международном экономическом форуме будет принята декларация, в которой обозначат шаги по расширению взаимодействия в сфере политики и экономики, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, состоятся переговоры в узком составе, где будут обсуждены наиболее актуальные "и, может быть, щепетильные вопросы, чувствительные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах и, конечно, главные международные узлы и проблемы". Затем состоится раунд переговоров с приглашением министров. "Эти переговоры пройдут в форме рабочего ланча", — сказал он.
Документ ориентирован на будущее и на активизацию дальнейших связей и сотрудничества, подчеркнул он.
ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.
Медиагруппа "Россия сегодня" и входящее в нее агентство экономической информации "Прайм" являются информационными партнерами ПМЭФ.