В ОПЕК высоко оценили роль России в заключении соглашения по нефтедобыче

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Политическая воля России помогла нефтедобывающим странам, входящим в ОПЕК и не являющихся ее членами, преодолеть сложности во взаимодействии и объединиться для заключения соглашения по сокращению добычи, отметил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Для нас наши отношения с Российской Федерацией перешли в новую фазу с прошлого года, с тех пор, как я вступил в должность генерального секретаря в августе прошлого года. Ваш прекрасный министр (энергетики РФ — ред.) Александр Новак был первым министром, с которым я связался. Я получил большое вдохновение и поддержку от господина Новака в очень сложной ситуации, в которой мы находились в прошлом году", — сказал Баркиндо.

"Если вы помните, когда я вступил в должность, у ОПЕК были собственные проблемы внутри организации. Также у нас были проблемы во взаимодействии со странами-нечленами ОПЕК. Должен признаться, что это был самый сложный цикл, который мы переживаем за последние 40 лет. Но благодаря политической воле РФ, благодаря Александру Новаку, мы смогли объединиться внутри ОПЕК, а затем построить мостик между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Для нас это было историческое решение, которые мы приняли в прошлом году", — отметил генсек ОПЕК.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.