Цены на нефть ускорили снижение на новостях о росте добычи в Ливии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают активно снижаться в среду днем на фоне новостей об увеличении добычи "черного золота" в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.55 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,47% — до 50,95 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 2,30%, до 48,52 доллара за баррель.

Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC) ожидает, что добыча нефти в стране на этой неделе превысит максимумы за три года в 800 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер. В настоящий момент добыча находится на отметке в 794 тысячи баррелей в сутки.

Инвесторы обращают внимание на то, что Ливия и Нигерия не участвуют в соглашении об ограничении добычи нефти ряда стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Кроме того, трейдеры ожидают увеличения добычи производителями сланцевой нефти в США.

"Цены (нефти — ред.), вероятно, будут оставаться слабыми, пока не произойдет заметное снижение запасов нефти", — приводит агентство мнение неназванного аналитика Commerzbank.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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