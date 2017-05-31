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Экономика

Рынок легального аудио- и видеоконтента: что нужно обсудить на ПМЭФ

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (83)
13:4331.05.2017
01890
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального аудио- и видеоконтента необходимо обсудить на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 1 июня, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты и участники дискуссии.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.

Ведущие игроки отрасли

На радиорынке. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Горшков
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Эксперт прокомментировал идею о штрафах за пользование пиратскими сайтами
Модераторами сессии "Развитие рынка легального потребления аудио- и видеоконтента" станут гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе и директор департамента международной финансовой интеграции Международного инвестиционного банка Алан Томпсон. Как рассказал РИА Новости один из участников будущей дискуссии, президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов, очень важно, что данная проблема будет обсуждаться на площадке форума с ключевыми игроками отрасли и совместно с Роскомнадзором.

"За последние несколько лет с развитием интернета рынок покупки контента в России очень серьезно упал, перешел в нелегальную сферу. Сейчас, благодаря усилиям и Роскомнадзора, и операторов, и правообладателей, которые отстаивают свои права через суды, блокируют пиратские сайты, на рынке легального потребления контента появилась позитивная тенденция, и мы видим большой потенциал его развития. То, как этот потенциал реализовать, какими методами: регуляторными, экономическими, в рамках правоприменения — мы планируем поговорить на ПМЭФ", — рассказал Степанов.

По его словам, в сессии примут участие и представители бизнеса, которые хорошо знают возможности и вызовы отрасли, и ключевой отраслевой регулятор, и зарубежные коллеги, которые смогут рассказать о своем опыте.

"МКС подготовил доклад о развитии рынка платного контента в России через создание эффективной среды регулирования, я расскажу о перспективах развития рынка, формировании регуляторной среды и бизнес-условий для успешного развития этого сегмента", — уточнил собеседник агентства.

Борьба с пиратством

Клавиатура. Архивное фото
© Fotolia / drewster
Роскомнадзор навсегда заблокировал еще пять "пиратских" интернет-ресурсов
"Пиратство — это, безусловно, самая большая головная боль всего рынка легального аудио- и видео рынка в интернете, потому что при всем рабочем механизме действующего пиратского законодательства, количество еще не перешло в качество. При более чем 120 заблокированных сайтов относительно общего числа пиратских сайтов — это ничтожная доля, которая никак не повиляла на общую картину. То есть это как поставить на границе два метра забора с колючей проволокой, который все будут обходить. Сама механика отработана хорошо, но чтобы масштаб блокировок перерос в существенное снижение пиратского контента – до этого далеко", — подчеркнул гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

Как отметила генеральный директор онлайн кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина, необходимо как можно быстрее рассмотреть законопроект о зеркальных сайтах, который в настоящее время находится в Госдуме. Проектом предусматривается два очень важных для отрасли изменения: во-первых, он позволит блокировать зеркальные сайты в ускоренном порядке, а во-вторых, позволит удалить их из поисковой выдачи.

"Это очень важная норма, потому что для подавляющего большинства сайтов пиратских основным источникам трафика является поисковая система. Зачистка поисковой выдачи — это один из важнейших инструментов, которые в мировой практике доказали свою эффективность, потому что Google, например, уже давным-давно обязан даже без судебного решения, а по требованию правообладателя удалят ссылки на пиратский контент", — пояснил Бырдин.

Цифровые окна

Как уточнила Сурыгина, важными вопросами в этой сфере являются экономическая поддержка отрасли интернет-кинотеатров со стороны государства, например, признанием их IT-компаниями с соответствующими льготами по налогообложению, а также дальнейшее сокращение цифровых окон, то есть времени между окончанием кинотеатрального проката фильма и его выхода на онлайн-носителях.

Посетители на открытии Музея кино на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Мы провели исследование, которое показало, что пик пиратских скачиваний приходится на этот промежуток между тем, когда фильм перестали показывать в кинотеатре, но его еще нельзя посмотреть легально. Как только картину можно посмотреть, например, по smart tv, люди перестают ее скачивать нелегально", — отметил Бырдин.

Также Сурыгина добавила, что необходимо решить проблемы с выдачей прокатных удостоверений для показа фильма в интернете. "Они не нужны, во многих случаях, просто вредны, так как приведут к расцвету пиратства", — заметила собеседница агентства.

В то же время Бырдин подчеркнул, что, несмотря на необходимость борьбы с пиратством, успех различных легальных платформ распространения видео- и аудиоконтента напрямую от этого не зависит.

"Мы видим, где происходит рост, — он происходит на платформах smart tv и на мобильных устройствах. Это закрытые экосистемы, в которых нельзя установить пиратское приложение, потому что там происходит ручная модерация и фильтрация подобного рода приложений. Поэтому в этих онлайн-кинотеатрах существует искусственно зачищенная легальная среда. И наши граждане, которые, как все привыкли думать, не готовы платить за контент, прекрасно платят за качественный контент в красивом интерфейсе, сидя у себя на диване. Никакого барьера психологического и экономического у людей нет вообще", — рассказал эксперт.

Денежные потоки

Как рассказал РИА Новости гендиректор АО "Фирма Мелодия" Андрей Кричевский, необходимо создать эффективный механизм защиты авторских и смежных прав в интернете. При этом надо четко понимать, что такой механизм именно в интернете никогда не будет эффективным, если он будет существовать исключительно как формальный инструмент. Реальные же инструменты защиты интересов правообладателей должны носить экономический, а не запретительный характер — в первую очередь надо обеспечить достойное вознаграждение обладателям авторских и смежных прав за использование их собственности интернет-пользователями.

"Только в этом случае мы сможем обоснованно требовать обеспечить доступность и открытость объектов музыкальной культуры. При ином подходе такие требования станут носить экспроприационный или даже грабительский характер", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом, по словам Бырдина, важно не только платить деньги авторам, но и создать механизм, при котором пиратам будет невыгодно заниматься этим бизнесом.

"Нужно четко давать себе отчет в том, что это бизнес на результатах чужого труда. Деньги там зарабатываются на рекламе, в том числе запрещенного в России бизнеса. Поэтому нужно поднять вопрос с рекламным регулятором в лице ФАС, потому что то прямое нарушение, и с Роскомнадзором, который технически является основным ведомством по борьбе с незаконной рекламой. На стыке между этими двумя ведомствами лежит решение этой проблемы", — заметил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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