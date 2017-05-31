В СР поддержали стратегию Титова по развитию российской экономики

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов высказался в поддержку программы по развитию экономики, которая была предложена бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, отметив, что она написана в интересах реального сектора экономики, российского бизнеса и предполагает рост реальных доходов населения, в то же время депутат раскритиковал предложения Алексея Кудрина и правительства в этой сфере.
"Я двумя руками за концепцию Титова, "Столыпинского клуба". Есть принципиальное различие между тем, что с одной стороны предлагает Титов, а с другой — Кудрин и правительство", — заявил депутат РИА Новости.
По его мнению, "программа Титова — это программа экономического роста, а программа Кудрина и правительства — это программа долгой-долгой стагнации". "Если программа Титова — это рост реальных доходов населения и уменьшения социального неравенства, то программа Кудрина — это сохранение низких доходов населения и углубления социального неравенства", — считает парламентарий.
Он также раскритиковал план по развитию экономики, предложенный кабмином. "Если будет принята правительственная концепция — это катастрофа, через некоторое время страна будет в очень глубоком экономическом кризисе", — убежден депутат.