В СР поддержали стратегию Титова по развитию российской экономики

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов высказался в поддержку программы по развитию экономики, которая была предложена бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, отметив, что она написана в интересах реального сектора экономики, российского бизнеса и предполагает рост реальных доходов населения, в то же время депутат раскритиковал предложения Алексея Кудрина и правительства в этой сфере.

Во вторник председатель совета фонда "Центр стратегических инициатив" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума "Столыпинского клуба" Борис Титов во вторник представили президенту РФ Владимиру Путину свои проекты программ социально-экономического развития страны. В середине мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев доложил главе государства о подготовленном плане, содержащем общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны.

"Я двумя руками за концепцию Титова, "Столыпинского клуба". Есть принципиальное различие между тем, что с одной стороны предлагает Титов, а с другой — Кудрин и правительство", — заявил депутат РИА Новости.

По его мнению, "программа Титова — это программа экономического роста, а программа Кудрина и правительства — это программа долгой-долгой стагнации". "Если программа Титова — это рост реальных доходов населения и уменьшения социального неравенства, то программа Кудрина — это сохранение низких доходов населения и углубления социального неравенства", — считает парламентарий.

Емельянов отметил, что программа Титова написана в интересах реального сектора экономики, обрабатывающей промышленности, российского национального бизнеса. "Программа Кудрина выгодна, прежде всего, финансовым спекулянтам, выгодна компрадорскому бизнесу, который занимается импортом, а не национальному российскому бизнесу", — добавил депутат.

Он также раскритиковал план по развитию экономики, предложенный кабмином. "Если будет принята правительственная концепция — это катастрофа, через некоторое время страна будет в очень глубоком экономическом кризисе", — убежден депутат.