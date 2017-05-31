Один из маршрутов Hyperloop пройдет по территории Дагестана

ДЕРБЕНТ, 31 мая – РИА Новости. Один из маршрутов проекта Hyperloop пройдет по территории Дагестана, заявил журналистам владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в рамках конкурса инновационных проектов резидентов бизнес-инкубатора "ПЕРИ Инновации".

"Я думаю, что один из двух главных маршрутов пройдет по территории Дагестана – это Север-Юг через Балтику, Дагестан, Иран — Бандер-Аббас и Нью-Дели. Это часть Шелкового пути, помимо проекта Китай-Европа", — сказал Магомедов.

Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X.

Россия – одна из первых стран, где планируется реализовать проект высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop ("Гиперпетля"). Предполагается, что инновационная транспортная система Hyperloop может появиться на участке от китайского города Хуньчунь до российского порта Зарубино. Стоимость проекта — 30-40 миллиардов рублей. Протяженность участка — 65 км. Доставка грузов по нему займет считанные секунды. Следующим этапом должны стать пассажирские перевозки. Разработчики и инвесторы уверены, что это вопрос ближайших 15 лет.