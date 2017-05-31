Табачные компании могут обязать указывать состав изделий

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В рамках ЕАЭС разрабатываются нормативы, обязывающие табачные компании указывать состав табачных изделий на упаковке, сказал замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

"Работа ведется, но она ведется на уровне наших пяти стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Теперь все технические регламенты у нас находятся на этом уровне правового регулирования. В настоящее время у нас ведется работа по решению этой проблемы с тем, чтобы табачные компании отчитывались о составе своей продукции, включая не только сам табак, но и бумагу, которая используется, фильтры и так далее. Безусловно, эта информация в необходимых пределах будет размещаться на пачках", — сказал Костенников на пресс-конференции.

Он отметил, что сейчас разрабатывается система прослеживания табачной продукции.

"У нас сейчас разрабатывается система прослеживания табачной продукции от момента ее изготовления до момента ее поступления в руки конкретному потребителю… За введение такого роста системы у нас сейчас ответственно министерство финансов", — добавил замминистра.