Россия ограничила ввоз мяса и сыров с 31 бразильского предприятия

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россельхознадзор с 9 июня вводит временные ограничения на поставку в РФ продукции с 31 бразильского предприятия по производству мяса и сыра, сообщается на сайте ведомства.

Причина введения ограничения — "уведомление компетентного ведомства Бразилии".

Среди предприятий, попавших под ограничение — производители говядины, свинины, мяса птицы, а также производители сыров.

В марте Россельхознадзор вводил ограничения из-за гриппа птиц. Так, ввоз в РФ живой птицы и яйца был запрещен из районов Земмерда и Бад Дюркхайм Германии, а до этого — из районов Баварии Штраубинг-Боген и Гермерсхайм. Вскоре ограничения коснулись и Австрии.