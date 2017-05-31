МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Совет Федерации проанализирует тарифную политику "Почты России", которая оказывает существенное влияние на распространение региональных СМИ.

"Повышение тарифов "Почты России" может привести к полному уничтожению региональной прессы", — заявил на заседании палаты в среду сенатор от Северной Осетии Александр Тотоонов.

Он отметил, что в связи с ростом тарифов "Почты России", стоимость доставки газет в регионах с 1 июля увеличится на 20%. Предыдущее повышение тарифов, по словам сенатора, уже сократило тиражи региональных изданий практически наполовину.

Он пояснил, что стоимость подписки на одно из ведущих изданий региона составляет за полугодие 958 рублей, "из них редакция получает 150 рублей".

"Почта России" не учитывает в своей политике удаленность населенных пунктов в регионах", — посетовал сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу Тотоонова.

"Мы не имеем права допускать ситуацию, которая снижает доступность нашего населения к СМИ в регионах. Нам надо понять, что происходит, и принять меры", сказала спикер.

Совфед по итогам обсуждения дал протокольное поручение комиссии СФ по информационной политике проанализировать тарифную политику "Почты России".