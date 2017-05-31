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Экономика

Японцы заинтересовались развитием рыбного хозяйства на Курилах

10:5431.05.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКурильские острова. Архивное фотоКурильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая – РИА Новости. Проекты в сфере рыбного хозяйства в совместной деятельности России и Японии на Курильских островах привлекли наибольшее внимание японских чиновников и бизнесменов, которые находятся с визитом на Сахалине, сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко по итогам работы японской делегации во главе со специальным помощником премьера Японии Эйити Хасэгавой.

Острова Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Министр экономики Японии отметил большой потенциал Курил
"Традиционно в зоне их наибольшего интереса – аквакультура. Вопросы экологии, медицины их весьма интересуют, и мы с удовольствием войдем в эти проекты. Сейчас гораздо шире у нас будут представлены возможности обменов на уровне студентов, специалистов. Это направление мы тоже видим как перспективное и для нас очень важное", — сказал Кожемяко.

Он добавил, что японская бизнес-миссия непосредственно на южные Курилы состоится в конце июня – начале июля.

"Мы сейчас наметили комплекс мероприятий, согласовали те направления, которые презентовала российская сторона, и те, которые представили японцы. В конце июня – начале июля состоится уже непосредственно японская бизнес-миссия на южные Курилы, где по каждому из направлений будет работать специализированная группа и отрабатывать на местах вопросы, связанные с экологией, медициной, энергетикой, туризмом, торговлей, аквакультурой, рыбопереработкой. План, состоящий из восьми пунктов, одобренный президентом России и премьер-министром Японии, все его пункты в большей или меньшей степени будут реализованы на Южных Курилах", — отметил Кожемяко.

Сахалинский губернатор считает, что приоритетным направлением сотрудничества с японцами на Курильских островах станет рыбная отрасль и аквакультура.

"И у японской стороны она вызывает интерес, она понятна и нашим представителям. У нас довольно сильные компании работают на Итурупе, Кунашире, Шикотане, которые готовы к совместной деятельности, к освоению тех биоресурсов, которые сегодня недоосваиваются. Именно в этих направлениях у Японии очень большой опыт, и мы надеемся, что он будет использован с выгодой для обеих стран", — подчеркнул губернатор.

О сроках предполагаемого сотрудничества Кожемяко высказался осторожно, заявив, что пока будет только изучение, поиск эффективных решений поставленных задач. "Думаю, что 2017 год – это выработка предложений, составление дорожных карт, нахождение путей совместной деятельности", — сказал Кожемяко.

Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сахалин предлагает японцам совместно развивать на Курилах рыбную отрасль
Он рассказал, что Япония направила 34 предложения по совместной деятельности на островах, еще 26 – Россия. По его словам, японцы говорили о возможности прокладки оптоволокна между Хоккайдо и южными Курилами и использовании возможностей японской телемедицины.

"Для японской стороны интересны и предложения, представленные в наших территориях опережающего развития. Мы сегодня дали предложение о том, чтобы они подумали о необходимости включения, может быть, южных Курил в состав ТОР. Если будет желание, то мы с соответствующим предложением обратимся в правительство РФ", — сказал губернатор.

Спецсоветник японского премьера прилетел на Сахалин с делегацией чиновников и бизнесменов, чтобы ускорить конкретизацию планов по совместному освоению четырех Курильских островов. Японской стороне представили перспективные проекты в области рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и др.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В конце апреля во время визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ лидеры двух стран достигли договоренности о направлении на южные Курильские острова совместной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса, которая могла бы на месте изучить перспективные области для совместного сотрудничества.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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