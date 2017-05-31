Тамбовщина потратила более 99 млрд рублей на поддержку госпрограмм

ТАМБОВ, 31 мая — РИА Новости. Тамбовская область израсходовала в 2016 году на реализацию 23 госпрограмм свыше 99 миллиардов рублей, сообщил на губернаторской планерке начальник управления экономической политики администрации области Сергей Юхачев.

"Госпрограммы выполнялись в области по трем основным направлениям — новое качество жизни и демографическое развитие, инновационное развитие и модернизация экономики, эффективное государственное управление и формирование гражданского общества. Объем средств, выделенных на реализацию госпрограмм области за счет всех источников финансирования в расчете на одного жителя области, составил более 95 тысяч рублей. На 1 рубль собственных средств регионального бюджета привлечено 1,8 рубля из иных источников", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова Юхачева.

Он уточнил, что рост привлеченных средств при реализации таких госпрограмм, как "Развитие образования, "Развитие культуры и туризма", "Обеспечение безопасности населения", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин положительно оценил эффективность исполнения госпрограмм в 2016 году. "Расслабляться ни в коем случае нельзя.

Необходимо максимально задействовать имеющиеся резервы и активно участвовать в госпрограммах 2017 года. Условия для софинансирования в регионе сейчас благоприятные. Работать надо над этим системно и планомерно и не сбавлять набранные темпы", — подчеркнул Никитин.



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