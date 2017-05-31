СМИ: "Магнит" будет продавать сирийские фрукты и овощи

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Майкопская компания "Адыг-Юрак" заключила годовой контракт с одной из крупнейших продуктовых сетей "Магнит" на поставку овощей и фруктов из Сирии, пишет газета "Коммерсант".

Как рассказал изданию владелец "Адык-Юрак" Аслан Панеш, до конца лета компания собирается импортировать в Россию до шести тысяч тонн продукции, а в следующем году выйти на импорт 80–90 тысяч тонн. Он также сообщил, что готов сотрудничать и с другими ритейлерами, однако пока интереса никто не проявил. В пресс-службе "Магнита" подтвердили факт сотрудничества, но на другие вопросы отвечать не стали.

Планы по импорту фруктов и овощей из Сирии появились еще в марте 2016 года, но тогда наладить поставки помешали проблемы с упаковкой и, как следствие, качеством продукции. Теперь продукты будут упаковывать на сирийских предприятиях, но с применением российских материалов.

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Россия импортировала 6,7 млн тонн овощей, фруктов и орехов на $5 млрд. Из них на долю Сирии пришлось только 14,5 тыс. тонн ($10,5 млн).