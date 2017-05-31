Заседание российско-португальской межправкомиссии пройдет в Казани осенью

КАЗАНЬ, 31 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Заседание российско-португальской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству пройдет в сентябре в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с министром экономики Португалии, сопредседателем российско-португальской межправительственной комиссии Мануэлом Калдейра Кабралом.

Минниханов во главе делегации Татарстана посетил с двухдневным рабочим визитом Португалию. В рамках поездки прошли его встречи с представителями правительства и парламента страны, состоялся деловой форум "Португалия — Татарстан", где был представлен экономический и инвестиционный потенциал республики, посетил научно-технологический парк Taguspark. В частности, вопросы сотрудничества Татарстана и Португалии были обсуждены на встрече с министром экономики Португалии.

Пресс-служба президента Татарстана указывает, что Минниханов предложил Кабралу как сопредседателю российско-португальской межправительственной комиссии "рассмотреть возможность провести очередное заседание комиссии в Казани в сентябре текущего года", заверив, что время для подготовки мероприятия есть и что сопредседатель российско-португальской межправительственной комиссии, глава МЧС России Владимир Пучков одобрил это предложение.

Министр экономики Португалии заявил, что принимает предложение провести заседание межправкомиссии в Казани. "С удовольствием принимаю ваше предложение", — цитирует его пресс-служба.

В целом стороны отметили, что деловые круги Татарстана и Португалии должны сотрудничать более активно, и нынешний визит делегации Татарстана послужит развитию двусторонних отношений и продвижению взаимодействия, говорится в сообщении. Были обсуждены возможности сотрудничества в сфере экономики, торгово-экономических отношений, а также в таких областях, как культура, наука, образование, туризм и спорт.

Пятое заседание российско-португальской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимира Пучкова и министра экономики Португалии Мануэля Кальдейра Кабрала состоялось в Лиссабоне летом 2016 года.

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