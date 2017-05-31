Нефть дешевеет на опасениях увеличения добычи в Ливии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среду, поскольку инвесторы обеспокоены ростом добычи "черного золота" в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.12 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 51,98 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,6%, до 49,36 доллара за баррель.

По словам трейдеров, снижение мировых цен на нефть стало следствием роста добычи в Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC) сообщила о росте производства нефти на 800 тысяч баррелей в сутки. По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna), которые приводит агентство Рейтер, данные о добыче нефти в Ливии, вероятно, "занимали ум трейдеров этой ночью".

Кроме того, трейдеры по-прежнему обеспокоены, поможет ли сделка ОПЕК и не входящих в организацию государств (ОПЕК+) по сокращению добычи "черного золота" в решении вопроса глобального переизбытка нефти на рынке.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. На прошедшей в четверг, 25 мая, встрече все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи еще на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

Участники рынка также ожидают публикации в четверг еженедельных данных по запасам нефти в США. Запасы уменьшались на протяжении семи недель подряд, однако объем все еще остается высоким.

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