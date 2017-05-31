Нефть дешевеет на опасениях увеличения добычи в Ливии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среду, поскольку инвесторы обеспокоены ростом добычи "черного золота" в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По словам трейдеров, снижение мировых цен на нефть стало следствием роста добычи в Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC) сообщила о росте производства нефти на 800 тысяч баррелей в сутки. По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna), которые приводит агентство Рейтер, данные о добыче нефти в Ливии, вероятно, "занимали ум трейдеров этой ночью".
Кроме того, трейдеры по-прежнему обеспокоены, поможет ли сделка ОПЕК и не входящих в организацию государств (ОПЕК+) по сокращению добычи "черного золота" в решении вопроса глобального переизбытка нефти на рынке.
Участники рынка также ожидают публикации в четверг еженедельных данных по запасам нефти в США. Запасы уменьшались на протяжении семи недель подряд, однако объем все еще остается высоким.
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