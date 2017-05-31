Казахстан может изменить свои обязательства по нефтедобыче из-за Кашагана

АЛМА-АТА, 31 мая – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстан может скорректировать свои обязательства по сокращению нефтедобычи осенью этого года из-за планируемого роста добычи на месторождении Кашаган, сообщил министр энергетики страны Канат Бозумбаев в интервью телеканалу "Астана".

"Я своим коллегам (на встрече в Вене – ред.) сказал это, в первую очередь, министрам энергетики Саудовской Аравии и России, что в сентябре у нас добыча нефти вырастет, потому что у нас есть Кашаган. Поэтому мы изменим этот план добычи. То есть, мы договорились, когда вырастет Кашаган, мы свои обязательства поменяем, они согласились на это. Нам поставили облегченные условия", — сказал Бозумбаев.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. На встрече в четверг все участники венского соглашения согласились продлить его еще на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

Минэнерго Казахстана 26 мая заявило, что страна продолжит выполнять свои обязательства в рамках сделки на текущем уровне (сокращение добычи на 20 тысяч баррелей в сутки), "при этом в ноябре 2017 года возможен пересмотр условий по обязательствам с учетом конъюнктуры на мировом рынке нефти". В конце ноября состоится третья министерская встреча стран венского соглашения о сокращении добычи нефти, а также 173-й саммит ОПЕК.

В декабре прошлого года пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что Казахстан планирует нарастить добычу нефти на Кашагане до 13 миллионов тонн в год после 2017 года. В 2017 году планируется добыть 8,9 миллиона тонн нефти и 5,6 миллиарда кубических метров газа.

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая утечка. Анализ, который проводился в течение нескольких месяцев, выявил наличие многочисленных микротрещин в трубопроводе, появившихся в результате воздействия на металл попутного газа с высоким содержанием серы. Оператор проекта — NCOC — в апреле 2014 года подтвердил необходимость полной замены газо- и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров.