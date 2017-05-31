Сахалин предлагает японцам совместно развивать на Курилах рыбную отрасль

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая – РИА Новости. Сахалинская область предлагает японцам совместно развивать на Курильских островах рыбную отрасль и туризм, об этом заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Нестеров на заседании по вопросу совместной хозяйственной деятельности в среду.

В заседании принял участие специальный советник премьер-министра Японии Хасэгава Эйити.

"В первую очередь мы предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества в рыбопромышленном комплексе… Применительно к Курильским островам предлагается участие в проектах по воспроизводству водно-биологических ресурсов на Итурупе, Кунашире и Шикотане", — сказал Нестеров и презентовал конкретные проекты.

Проект строительства и эксплуатации лососёвого рыбоводного завода на озере Серебряное на острове Кунашир нацелен на ежегодный выпуск 20 миллионов мальков кеты и направлен на восстановление популяции лосося.

Проект производства по пастбищному выращиванию водных биоресурсов в заливе "Доброе начало" на острове Итуруп предусматривает выращивание до 1,3 тысяч тонн устриц, крабов, серых ежей и других биоресурсов. Аналогичный проект предполагается реализовать в посёлке Головнино на Кунашире, здесь ежегодно будут выращивать до 2,5 тысяч тонн устриц, креветки, гребешка и др. Похожий проект есть и для острова Шикотан. "Островной рыбокомбинат" предлагает ежегодное выращивание до 1,3 тысяч тонн гребешка, устриц, крабов.

Японцев также приглашают участвовать в проектах по производству рыбной муки, рыбьего жира, переработке гребешка, трепанга и водорослей. В частности, это проект по производству агар-агара на основе натурального, экологически чистого сырья на Кунашире. Планируется производить до 800 тонн агар-агара.

Компания "Южно-Курильский рыбокомбинат" предлагает построить завод по переработке рыбных отходов. Здесь наладят ежегодный выпуск 8 тысяч тонн рыбной муки и 5 тысяч тонн рыбьего жира.

Относительно туризма японской стороне могут быть интересны проекты по строительству гостиницы и СПА-центра на Кунашире, а также ресторанов на Кунашире и Итурупе. Сейчас Сахалинскую область посещают около 4,5 тысяч японских туристов в год.

"В качестве одного из наиболее важных для региона и муниципалитета отмечу проект создания парка ветроэнергетических установок на острове Шикотан. В рамках проекта предполагается строительство объектов генерации мощностью 8,8 МВт и развитие энергосетевой

инфраструктуры", — сказал Нестеров.

Он добавил, что у сахалинских властей есть интерес и к новым предложениям, например, совместной работы по исследованию водных биоресурсов, их переработке, в том числе – в секторе биофармацевтики.

Специальный советник премьер-министра Японии Хасэгава Эйити с делегацией бизнесменов и чиновников прибыл на Сахалин, чтобы ускорить конкретизацию проектов по совместной хозяйственной деятельности на четырёх Курильских островах и провести экспертизу предлагаемых сахалинской стороной проектов.