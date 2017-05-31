США
31.0531 мая05:56МСК
USD56.52-0.19
EUR62.95-0.42
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Сахалин предлагает японцам совместно развивать на Курилах рыбную отрасль

05:3531.05.2017
(обновлено: 05:37 31.05.2017)
0311
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВолны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир. Архивное фотоВолны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая – РИА Новости. Сахалинская область предлагает японцам совместно развивать на Курильских островах рыбную отрасль и туризм, об этом заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Нестеров на заседании по вопросу совместной хозяйственной деятельности в среду.

Уроженцы южных Курил в редакции РИА Новости
© Sputnik / Екатерина Буланова
Ностальгия по островам: чего хотят рожденные на Курилах японцы

В заседании принял участие специальный советник премьер-министра Японии Хасэгава Эйити.

"В первую очередь мы предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества в рыбопромышленном комплексе… Применительно к Курильским островам предлагается участие в проектах по воспроизводству водно-биологических ресурсов на Итурупе, Кунашире и Шикотане", — сказал Нестеров и презентовал конкретные проекты.

Проект строительства и эксплуатации лососёвого рыбоводного завода на озере Серебряное на острове Кунашир нацелен на ежегодный выпуск 20 миллионов мальков кеты и направлен на восстановление популяции лосося.

Проект производства по пастбищному выращиванию водных биоресурсов в заливе "Доброе начало" на острове Итуруп предусматривает выращивание до 1,3 тысяч тонн устриц, крабов, серых ежей и других биоресурсов. Аналогичный проект предполагается реализовать в посёлке Головнино на Кунашире, здесь ежегодно будут выращивать до 2,5 тысяч тонн устриц, креветки, гребешка и др. Похожий проект есть и для острова Шикотан. "Островной рыбокомбинат" предлагает ежегодное выращивание до 1,3 тысяч тонн гребешка, устриц, крабов.

Посол России в Японии Евгений Афанасьев. Архив
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Евгений Афанасьев: в отношениях с Японией есть позитивные подвижки

Японцев также приглашают участвовать в проектах по производству рыбной муки, рыбьего жира, переработке гребешка, трепанга и водорослей. В частности, это проект по производству агар-агара на основе натурального, экологически чистого сырья на Кунашире. Планируется производить до 800 тонн агар-агара.

Компания "Южно-Курильский рыбокомбинат" предлагает построить завод по переработке рыбных отходов. Здесь наладят ежегодный выпуск 8 тысяч тонн рыбной муки и 5 тысяч тонн рыбьего жира.

Относительно туризма японской стороне могут быть интересны проекты по строительству гостиницы и СПА-центра на Кунашире, а также ресторанов на Кунашире и Итурупе. Сейчас Сахалинскую область посещают около 4,5 тысяч японских туристов в год.

"В качестве одного из наиболее важных для региона и муниципалитета отмечу проект создания парка ветроэнергетических установок на острове Шикотан. В рамках проекта предполагается строительство объектов генерации мощностью 8,8 МВт и развитие энергосетевой

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Диалога ради: Владимир Путин провел очередную встречу с Синдзо Абэ
инфраструктуры", — сказал Нестеров.

Он добавил, что у сахалинских властей есть интерес и к новым предложениям, например, совместной работы по исследованию водных биоресурсов, их переработке, в том числе – в секторе биофармацевтики.

Специальный советник премьер-министра Японии Хасэгава Эйити с делегацией бизнесменов и чиновников прибыл на Сахалин, чтобы ускорить конкретизацию проектов по совместной хозяйственной деятельности на четырёх Курильских островах и провести экспертизу предлагаемых сахалинской стороной проектов.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена