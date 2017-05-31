Эквадор выпустил облигации на два миллиарда долларов

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Власти Эквадора осуществили во вторник эмиссию суверенных облигаций на общую сумму в 2 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов южноамериканской страны.

По данным ведомства, облигации выпущены двумя траншами по 1 миллиарду долларов каждый. Первый транш эмитирован со сроком погашения в шесть лет и ставкой 8,75%, второй – на 10 лет под 9,625%. Облигации пользовались большим спросом на рыках Европы, США и Азии, средства будут использованы Эквадором для выполнения годового плана по инвестициям.

Кито вернулся на рынок внешних заимствований в 2014 году. До этого момента с 2008 года Эквадор не выпускал ценных бумаг после решения президента частично приостановить платежи процентов по глобальным облигациям. Рафаэль Корреа, занимавший тогда пост главы государства, назвал этот долг "аморальным".