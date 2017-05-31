СМИ: Иракский Курдистан ожидает российские инвестиции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Иракский Курдистан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) попросит Россию вложиться в свои нефтяные и газовые объекты, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на советника по политическим вопросам вице-президента Иракского Курдистана Дияра Амина.

"Эрбиль хочет стимулировать Москву начать активнее инвестировать в нефтяную и газовую отрасли Курдистана. Также будут обсуждаться вопросы углубления экономических связей", — приводят издание слова Амина.

Он добавил, что стороны также намерены обмениваться разведданными, необходимыми для борьбы с террористической группировкой "Исламского государства"*.

"Вполне объяснимо, что, помимо поддержки со стороны США, курды ищут помощи у РФ. Эрбиль хочет начать обмениваться с Россией разведданными, необходимыми в борьбе с терроризмом", — заявил советник.

Кроме того, по словам высокопоставленных источников "Известий" в российских и курдских дипломатических кругах, стороны в ходе форума также обменяются мнениями о предстоящем в Иракском Курдистане референдуме о независимости.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров проведет "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума встречу с премьером иракского Курдистана Нечирваном Барзани. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, стороны планируют обсудить ситуацию в регионе, операцию коалиции США в Ираке и ситуацию вокруг Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России