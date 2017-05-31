Альянс политиков в Канаде намерен остановить расширение Trans Mountain

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Новая демократическая партия Британской Колумбии в Канаде и партия зеленых намерены совместно бороться с расширением трубопровода Trans Mountain, говорится в заявлении демократов.

Обе партии заключили договор о сотрудничестве, позволяющей сформировать в канадской провинции парламент меньшинства после того, как прошедшие выборы не выявили очевидного победителя.

Стороны заявили, что будут использовать все доступные инструменты, чтобы остановить расширение трубопровода, не уточнив, однако, о чем именно может идти речь.

Как сообщает Canadian Press, премьер-министр канадской провинции Альберта Рейчел Нотли предостерегла от попыток заблокировать проект, который отвечает интересам в том числе жителей Британской Колумбии.

"Запомните мои слова, этот трубопровод будет построен. Решение уже принято", — сказала она. Канадский премьер Джастин Трюдо также вновь поддержал проект.

Во вторник американская Kinder Morgan провела первичное размещение акций (IPO) своего канадского подразделения на 1,75 миллиарда канадских долларов (1,3 миллиарда долларов США), средства от которого будут направлены на проект расширения трубопровода Trans Mountain.

Проект стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019 года.