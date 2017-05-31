Прибыль МВФ в 2017 году составит свыше двух миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Прибыль Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году составит около 1 миллиарда долларов, а в 2017 году прогнозируется на уровне 2,3 миллиарда долларов США, следует из сообщения фонда.

При этом, чистый доход, включая нераспределенную прибыль, от взносов в 2017 году, будет передан на баланс организации для последующей операционной деятельности. Ее баланс до конца 2017 года по прогнозам фонда должен составить 22,5 миллиарда долларов, уточняется в сообщении.

МВФ — специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государств.

Сейчас, согласно четырнадцатому обзору, одобренному в начале прошлого года, суммарные страновые квоты 188 членов МВФ — 659 миллиардов долларов. Страны БРИКС впервые вошли в десятку крупнейших членов МВФ, в которой по-прежнему лидируют США, Япония, Франция, Германия, Италия и Великобритания. На страны БРИКС пришлось 14,7% (было 14,18%).