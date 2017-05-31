Мексика заявила о снижении запасов углеводородов

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Национальная комиссия по углеводородам Мексики опубликовала данные, согласно которым доказанные, вероятные и возможные запасы (3P) углеводородного сырья страны снизились на 1,1% по сравнению с 2016 годом.

По сообщению комиссии, на 1 января текущего года объем запасов в баррелях нефтяного эквивалента составлял 25,86 миллиарда баррелей, а на начало прошлого года этот показатель находился на уровне 26,14 миллиарда.

При этом в части запасов нефти 3P отмечен рост в 2,7%, однако он компенсируется серьезным падением по запасам газа – сразу на 11,1%.

В части доказанных и вероятных запасов (2P) падение фиксируется как по нефти (3,2%), так и по газу (12,4%). Общие запасы по классификации 2P оцениваются в 16,77 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, тогда как в 2016 году они составляли 17,79 миллиарда баррелей (минус 5,7%).

Мексика является одним из крупных мировых производителей нефти с добычей на уровне около 2 миллионов баррелей в день. Тенденции последних лет привели к сокращению добычи, хотя 10 лет назад нефтяная компания Pemex достигла рекордных 3,38 миллиона баррелей производства в день. Сейчас власти пытаются переломить ситуацию и обеспечить рост добычи.