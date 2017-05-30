Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам. 30 мая 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам. 30 мая 2017

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел во вторник совещание по проекту программы "Цифровая экономика", сообщила пресс-служба правительства России.

"Тридцатого мая Дмитрий Медведев провел совещание по проекту программы "Цифровая экономика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании приняли участие зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович, помощники президента РФ Андрей Белоусов и Игорь Щеголев, глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина РФ Антон Силуанов и министр Российской Федерации Михаил Абызов.

Программа "Цифровая экономика" разработана межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи России в соответствии с пунктом 9 поручений председателя правительства РФ Дмитрия Медведева "О мерах по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года".