На совещании у Путина не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подготовленная "Центром стратегических инициатив" стратегия развития РФ на 2018-2024 годы содержит предложения по повышению пенсионного возраста, но данная тема не обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина в четверг, сообщил председатель фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"В нашей стратегии это есть, но сегодня мы это не обсуждали", — сказал Кудрин журналистам.

Президент РФ во вторник провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждалась подготовка стратегии развития страны, в частности были представлены проекты, подготовленные экспертными группами – ЦСР и "Столыпинским клубом".