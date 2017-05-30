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Экономика

На совещании у Путина не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста

19:1930.05.2017
(обновлено: 19:48 30.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 30 мая 2017Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 30 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подготовленная "Центром стратегических инициатив" стратегия развития РФ на 2018-2024 годы содержит предложения по повышению пенсионного возраста, но данная тема не обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина в четверг, сообщил председатель фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Титов рассказал об итогах совещания у Путина по экономическому развитию

"В нашей стратегии это есть, но сегодня мы это не обсуждали", — сказал Кудрин журналистам.

Президент РФ во вторник провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждалась подготовка стратегии развития страны, в частности были представлены проекты, подготовленные экспертными группами – ЦСР и "Столыпинским клубом".

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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esfir9999
Инфляция по Кейнсу – это повод почесать затылок. Когда показатели динамики были заложены в базу расчета, быстрое снижение инфляции в России показалось не очень здоровым процессом. Эффект от дифференцированного роста цен при высокой начальной базы ценообразования проявится с лагом в несколько лет, считает глава Сбербанка Герман Греф. Когда фабрика звезд зажигает, трудно удержаться чтобы не опрокинуть пару рюмочек инфляции… Такое быстрое сокращение инфляции — это не очень здоровый процесс, это проблема для экономики. Очевидно, что мы уже заплатили за это цену при произвольном ценообразовании и будем дальше платить еще, — заявил Греф в эфире телеканала "Россия 24". Группа С в ценообразовании или денежная масса является трансцендентной группой, в определенном смысле считается носителем вируса «неопределенной базы» представлений групп авс, «искусственным» продуктом слияния производителей А и потребителей В, потому что по большей части она поддерживается только функциональными аналитиками.
19:28
30.05.2017
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esfir9999
Нэш считал о большом заблуждении в макроэкономике, что «большое представление групп авс по величине своей в системе не может исчезнуть в большой базе АВС так, чтобы цены не реагировали на это десятилетия». Если трейдер уверенно стоит на ногах, то ему всегда кажется, что огромная денежная масса достаточна в своей коммутативности АВС/авс, что не нужно постоянно полагаться на внешнюю помощь. Этот фетиш развеял ипотечный кризис США. "Отдача от низкой инфляции появится не сразу — через несколько лет. Вы видите, что сегодня ставки имеют очень большой положительный спред, что не очень хорошо в целом для инвестиционной активности. Поэтому отдачу от низкой инфляции, низких ставок нужно будет ожидать не в 2017 и, может быть, даже не в 2018 году", — добавил Герман Греф. Глава Сбербанка считает, что низкая инфляция — это хорошая база, но одной ее недостаточно для возобновления экономического роста.
19:27
30.05.2017
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