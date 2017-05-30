Первый этап по перекладке трубопроводов в Рубцовске завершится к концу лета

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости/Прайм. Срок завершения первого этапа реализации проекта по модернизации теплоснабжения в Рубцовске Алтайского края переносится на конец лета, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).

Первый этап проекта – строительство перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и Южной тепловой станции протяженностью порядка 2,3 километра должен был завершиться к концу мая. Сейчас выполнено 75% работ. Причиной задержки стал большой объем грунтовых вод этой весной и изношенность теплосетей.

"Отставание связано с тем, что грунтовые воды в этом году поднялись неожиданно высоко. Добавим и субъективные факторы: сети, как тепловые, так и водоканала, настолько изношены, что постоянно текут… В любом случае строительство и перекладку всех трубопроводов завершат к концу лета…", — приводятся в сообщении слова гендиректора СГК Михаила Кузнецова.

Компания занимается теплоснабжением Рубцовска на основании аренды части теплового комплекса с августа 2016 года. На текущий момент другие предприятия, отвечающие за теплоснабжение города, находятся в стадии банкротства.

Объем инвестиций компании в модернизацию теплоснабжения Рубцовска составляет 1,5 миллиарда рублей прямых вложений и еще полмиллиарда предусмотрено на компенсацию убытков предприятия. Вернуть эти средства компания сможет в течение 12-15 лет.