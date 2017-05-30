Татарстан заинтересован в реализации совместных проектов с Португалией

КАЗАНЬ, 30 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан заинтересован в расширении объемов торговли с Португалией и реализации совместных проектов, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Минниханов во главе делегации Татарстана во вторник находится с рабочим визитом в Португалии. В рамках поездки проходят его встречи с представителями правительства и парламента страны. В Агентстве по инвестициям и внешней торговле Португалии состоялся деловой форум "Португалия — Татарстан", где был представлен экономический и инвестиционный потенциал республики как динамично развивающегося региона России.

"Очень важно, что руководство России и Португалии поддерживает связи на региональном уровне, обеспечивает возможности для сотрудничества деловых кругов… Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с вашей страной и в реализации совместных проектов", — цитирует слова Минниханова на форуме его пресс-служба.

Президент Татарстана отметил, что на региональном уровне республика готова способствовать развитию связей между деловыми кругами, укреплению российско-португальских отношений. Делегация Татарстана, по его словам, прибыла в Португалию, чтобы ближе ознакомиться с ее экономическими возможностями, а также представить инвестиционный, инновационный потенциал Татарстана, договориться о конкретных направлениях взаимодействия.

В частности, Татарстан заинтересован в поставках в Португалию большегрузов "КамАЗ", вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции, минеральных удобрений, нефтегазодобывающего, газотурбинного, газоперекачивающего оборудования и компрессоров, холодильной техники.

Минниханов пригласил португальские компании к участию в инвестиционных проектах в Татарстане. В ходе форума в присутствии президента Татарстана состоялось подписание нескольких документов о сотрудничестве. В частности, министерство промышленности и торговли Татарстана подписало два соглашения о сотрудничестве — с компанией Space Silver Drones (авиастроение) и компанией AmberTREE / Novermet-DP (энергетика).

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