Путин в рамках участия в ПМЭФ посетит церемонию имянаречения танкера

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках участия в Петербургском форуме будет 3 июня присутствовать на церемонии имянаречения арктического танкера "Кристоф де Маржери", сообщает пресс-служба президента.

Президент с 31 мая по 3 июня в Санкт-Петербурге примет участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума, проведет ряд встреч с представителями зарубежных государств, а также пообщается с российским и иностранным бизнесом. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

"Третьего июня президент России будет присутствовать на церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" – судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта "Ямал СПГ", — говорится в сообщении.

"Christophe de Margerie" — первый из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ", одним из акционеров которого является Total. Танкер способен работать при температурах до –52 градусов и проходить через льды толщиной до 2,1 метра. Его вместимость составляет более 172 тысяч кубометров СПГ.

Прежний глава Total Кристоф де Маржери погиб в 2014 году при катастрофе самолета Falcon в аэропорту "Внуково". Названный в его честь первый в мире танкер-газовоз ледового класса Arc7, предназначенный для перевозок сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ", в марте этого года прибыл в порт Сабетта.