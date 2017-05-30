Путин рассказал о подготовке правительством плана на 2017-2025 годы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал готовящийся план действий правительства на 2017-2025 годы ключевым документом с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики страны.

"Как вы знаете, на прошлой неделе правительство представило комплексный план действий, рассчитанный до 2025 года, его задача — обеспечить вывод экономики России на темпы роста не ниже мировых, выше мировых, не позднее 2019-2020 годов. Это, безусловно, ключевой документ с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики России", — сказал Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

Президент отметил, что над такими же планами работают и экспертные группы, и представители делового сообщества.

"Разумеется, нужно будет после тщательного, глубокого анализа сделанных предложений определиться, как мы будем действовать дальше. Или целиком возьмем какое-то предложение, имея в виду что, как правило, эти инициативы носят законченный характер, или все-таки после глубокого анализа, дополнительных консультаций, каких-то еще идей, которые могут возникнуть дополнительно, придем к выводу, что нужно что-то с чем-то соединить, дополнить и уже на основе этого дополнительного анализа принять окончательное решение, по какому пути мы пойдем, в каком объеме и какие инициативы реализуем", — указал Путин.

На этом совещании свои проекты программ социально-экономического развития страны председатель совета фонда "Центр стратегических инициатив" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума "Столыпинского клуба" Борис Титов. Их взгляды на пути к экономическому росту кардинально различаются.

Основная сфера разногласий — проводимая Банком России политика, которую Кудрин в целом поддерживает, а вот Титов выступает против "фетиша низкой инфляции при отсутствии экономического роста" и предлагает регулятору таргетировать не только рост цен, но и рост экономики. Из этой же области расширение денежного предложения, иными словами запуск некого аналога западных "программ количественного смягчения", за что выступают "столыпинцы" и что считают неприемлемым в ЦСР, заявляя, что в российской действительности это лишь ускорит инфляцию.