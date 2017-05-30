Судан запретил импорт сельхозпродукции из Египта

КАИР, 30 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Премьер-министр Судана Бакри Хасан Салех утвердил запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Египта, в том числе продукции из третьих стран, ввозимой с египетской территории, сообщило официальное суданское агентство Suna. © AFP 2017 / Alain Jocard Президент Египта заявил, что не поддерживает мятежников в Судане

"Частный сектор должен ввозить продукцию непосредственно из стран-производителей, избегая транзита через территорию Арабской Республики Египет", — говорится в сообщении.

В качестве причины такого решения Судан называет несоответствие египетской продукции установленным в стране стандартам, а также ее опасность для здоровья.

Примечательно, что ранее Египет считался самым крупным торговым партнером соседнего Судана, который импортировал значительные объемы продовольствия.

Однако в последние месяцы отношения между двумя арабскими странами сильно испортились сразу из-за нескольких спорных проблем. Так Каир и Хартум нередко обмениваются обвинениями в укрывательстве своих политических оппонентов. В Египте суданские власти критикуют за предоставление убежища ряду активистов ассоциации "Братья-мусульмане", а также за поддержку проекта эфиопских властей по строительству высотной ГЭС, появление которой, по мнению Каира, значительно снизит уровень воды в Ниле и вызовет засуху.

На прошлой неделе президент Судана Омар аль-Башир обвинил Египет в поддержке суданских повстанцев в Дарфуре. По его словам, суданская армия конфисковала у группировки дарфурских мятежников бронетехнику египетского производства. Египетский МИД выпустил заявление, в котором отверг выдвинутые обвинения.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительственными силами и повстанческими сепаратистскими группировками. В 2007 году СБ ООН утвердил направление в регион военных и полицейских совместной миссии ООН и Африканского союза (АС).

Главным разногласием между двумя странами остаются споры вокруг Халаибского треугольника — района пустыни площадью 20,5 тысячи квадратных километров на границе Египта и Судана. Административно район относится к египетскому Губернаторству Красного Моря. В Хартуме считают район частью своей территории.