Алтайские власти могут отказать аграриям в субсидиях из-за нарушений

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края, нарушившие противопожарный режим в природной среде, могут остаться без субсидий, сообщили РИА Новости во вторник в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС РФ, пояснив, что власти региона по инициативе спасателей начали с такими аграриями принципиальную борьбу.
"Реакция руководителя региона была незамедлительной и жёсткой. На место проведения сельхозпала в Петропавловском районе выехала патрульно-контрольная группа из представителей местной администрации, полиции и пожарного надзора", — сказал собеседник агентства.
По факту нарушения особого противопожарного режима в отношении ООО "Прогресс", выжигавшего стерню по всей площади поля, было заведено административное дело, по результатам которого будет вынесен штраф в размере до 500 тысяч рублей. На 30 тысяч рублей оштрафован и работавший в поле механизатор. Соответствующие документы для принятия мер административного воздействия направлены в Россельхознадзор.
Губернатор края Александр Карлин поддержал необходимость самых жёстких мер со стороны властей и надзорных органов к нарушителям. Он поручил министру сельского хозяйства региона взять на особый контроль сельхозпредприятия, нарушающие требования особого противопожарного режима.
Карлин также поручил внести изменения в действующий порядок предоставления субсидий аграриям. Теперь при рассмотрении заявлений от сельхозпредприятий будет учитываться их отношение к требованиям пожарной безопасности.
"Чаша терпения переполнена. Ко всем нарушителям будут предприняты самые жёсткие меры воздействия, а для сельхозпредприятий несоблюдение противопожарного режима станет одним из ключевых поводов для отказа в предоставлении государственной поддержки", — цитирует пресс-служба регионального центра слова руководителя региона.