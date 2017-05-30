Алтайские власти могут отказать аграриям в субсидиях из-за нарушений

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края, нарушившие противопожарный режим в природной среде, могут остаться без субсидий, сообщили РИА Новости во вторник в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС РФ, пояснив, что власти региона по инициативе спасателей начали с такими аграриями принципиальную борьбу.

Факты сельскохозяйственных палов в непосредственной близости от жилья, невзирая на полный запрет огневых работ, были зафиксированы 23 мая рабочей группой регионального центра во время перелёта на вертолете из Барнаула в Бийск, а затем в Рубцовск. Начальник СРЦ генерал-лейтенант Сергей Диденко довёл эту информацию до сведения губернатора.

"Реакция руководителя региона была незамедлительной и жёсткой. На место проведения сельхозпала в Петропавловском районе выехала патрульно-контрольная группа из представителей местной администрации, полиции и пожарного надзора", — сказал собеседник агентства.

По факту нарушения особого противопожарного режима в отношении ООО "Прогресс", выжигавшего стерню по всей площади поля, было заведено административное дело, по результатам которого будет вынесен штраф в размере до 500 тысяч рублей. На 30 тысяч рублей оштрафован и работавший в поле механизатор. Соответствующие документы для принятия мер административного воздействия направлены в Россельхознадзор.

Губернатор края Александр Карлин поддержал необходимость самых жёстких мер со стороны властей и надзорных органов к нарушителям. Он поручил министру сельского хозяйства региона взять на особый контроль сельхозпредприятия, нарушающие требования особого противопожарного режима.

Карлин также поручил внести изменения в действующий порядок предоставления субсидий аграриям. Теперь при рассмотрении заявлений от сельхозпредприятий будет учитываться их отношение к требованиям пожарной безопасности.

"Чаша терпения переполнена. Ко всем нарушителям будут предприняты самые жёсткие меры воздействия, а для сельхозпредприятий несоблюдение противопожарного режима станет одним из ключевых поводов для отказа в предоставлении государственной поддержки", — цитирует пресс-служба регионального центра слова руководителя региона.