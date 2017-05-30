Встреча замглав МИД России и Японии на Курилах пройдет летом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Встреча замглав МИД РФ и Японии по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах состоится летом, на ней будут определены конкретные проекты, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Встреча состоится до Восточного экономического форума, который проводится во Владивостоке в сентябре", — сказал он.

По словам Моргулова, на прошлой встрече по Курилам каждая сторона подготовила свои проекты по их совместному развитию.

"Сейчас мы проведем отбор из российских и японских проектов для совместной деятельности", — отметил замглавы МИД РФ.