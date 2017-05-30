Минсвязи Татарстана и португальский Taguspark будут поддерживать стартапы

КАЗАНЬ, 30 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Министерство информатизации и связи Татарстана и научно-технологический парк Taguspark (Португалия) во вторник подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будут поддерживать стартапы обеих сторон и совместно разрабатывать образовательные и акселерационные программы, сообщило минсвязи Татарстана.

Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым находится с двухдневным рабочим визитом в Португалии. В рамках поездки запланированы встречи президента Татарстана с представителями правительства и парламента Португалии, участие в деловом форуме "Португалия — Татарстан", где будет представлен экономический и инвестиционный потенциал республики как динамично развивающегося региона России.

"В ходе встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством научно-технологического парка Taguspark был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством информатизации и связи Татарстана и Taguspark, который предполагает поддержку стартапов Татарстана и Португалии", — говорится в сообщении.

По информации министерства, документ предусматривает решение таких задач, как развитие сотрудничества в сфере совместных разработок образовательных и акселерационных программ, развитие партнерства между стартапами и ИТ-компаниями обеих сторон, обмен информацией и сотрудничество через передачу технологий и инвестиции, а также взаимодействие в других областях.

Министерство информатизации и связи Татарстана оказывает поддержку инновационным компаниям на ранних этапах развития и является платформой для создания и развития ИТ-компаний в республике.

Taguspark — один из крупнейших научно-технических комплексов Европы, расположен недалеко от Лиссабона и занимает площадь около 3,6 квадратных километра. В нем разместились крупнейшие компании, бизнес-инкубаторы, исследовательские лаборатории — всего 125 компаний, работающих в области биотехнологии, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, окружающей среды и других.

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