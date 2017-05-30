В Турции прокомментировали отмену ограничений в торговле с Россией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Турция сняла введенные ранее ограничения в отношении ввоза некоторых видов сельхозпродукции из РФ "контролируемым образом", сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, слова которого передает агентство Блумберг.

Все ограничения в отношении России были сняты "контролируемым образом", передает слова министра агентство.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что пока сохраняются ограничения по поставкам турецких томатов. 22 мая Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

Но в среду газета "Ведомости" сообщила, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз. Тогда же исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что аналогичные ограничения были введены и в отношении подсолнечного масла: квота составляет 15-30%.

В понедельник президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский пояснил РИА Новости, что новых ограничений официально не вводилось, однако были требования со стороны турецких чиновников, которые оформляют лицензии на беспошлинный ввоз, об уплате пошлины с части привезенных объемов товаров. При этом он уточнил, что "теперь этого требования нет".

Зейбекчи также отметил сегодня, что таможенная пошлина на ввоз арматуры в Турцию существенно снизится. Соответствующие документы будут направлены в парламент позднее во вторник, отметил министр. Уменьшение пошлин должно остановить рост цен на конструкционную сталь в Турции. При этом в стране планируется увеличить собственное производство конструкционной стали.