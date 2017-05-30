Песков адресовал правительству вопрос о российских самолетах в госкомпаниях

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о возможном поручении премьер-министра Дмитрия Медведева обязать госкомпании закупать или арендовать для топ-менеджеров госкомпаний российскую авиатехнику.

"Вопрос правительства", — ответил Песков журналистам во вторник.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала статью о том, что правительство попыталось обязать госкомпании закупать или арендовать для топ-менеджеров российскую авиатехнику в VIP-комплектации. Согласно публикации, Дмитрий Медведев обязал госпредставителей в советах директоров госкомпаний вынести этот вопрос на ближайшие заседания.