Авиакомпания "Ямал" начнет летать из "Жуковского" в Таджикистан с 19 июня

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" с середины июня начнет выполнять рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" по двум направлениям в Таджикистан – Душанбе и Худжанд, сообщила воздушная гавань.

"Регулярные рейсы в столицу Таджикистана будут выполняться с 19 июня по понедельникам, четвергам и субботам. Регулярные рейсы "Жуковский" – Худжанд – "Жуковский" стартуют с 21 июня с частотой три раза в неделю: среда, пятница, воскресенье", — говорится в сообщении.

Также перевозчик начнет выполнять рейсы в Киргизию: с 20 июня в Бишкек и Ош с частотой три раза в неделю. Все рейсы будут выполняться на Airbus А320.

Аэропорт "Жуковский" в конце прошлого года стал причиной конфликта между авиационными властями Таджикистана и России. Изначально "Ямал" подал заявку на выполнение четырех рейсов в Душанбе и трех рейсов в Худжанд из подмосковной воздушной гавани. Однако авиационные власти Таджикистана не в полном объеме подтвердили заявку перевозчика на указанные маршруты. В конце апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы воздушного сообщения между государствами.

"Ямал" за январь-апрель 2017 года увеличил перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 30%, до 360 тысяч человек.