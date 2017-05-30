Новак встретился с главой Минэнерго Саудовской Аравии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак во вторник в Москве провел встречу c министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, в которой также принял участие глава "Газпром нефти" Александр Дюков, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В ходе встречи особое внимание было уделено теме взаимодействия в области технологического сотрудничества. При этом Новак отметил возрастающий интерес нефтесервисных компаний России к выходу на саудовский рынок. Среди перспективных проектов глава Минэнерго РФ назвал создание совместных научно-исследовательских центров по разработке и дальнейшему внедрению технологий в области нефтегазодобычи, нефтесервиса и транспортировки углеводородного сырья.

"В качестве еще одного важного предмета возможного взаимодействия рассматриваем тематику совместной разработки и производства нефтегазового оборудования для его дальнейшего использования и продвижения на рынках третьих стран", — приводятся в пресс-релизе слова Новака.

Помимо этого, министры энергетики РФ и Саудовской Аравии обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти. По мнению Новака, успех совместных действий по сокращению добычи нефти в рамках соответствующего соглашения стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств открыл новые возможности во взаимодействии между участниками венских договоренностей.

"Это касается не только стабилизации рынка нефти – открываются новые перспективы для двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на территории участвующих государств и третьих стран, технологического взаимодействия", — подчеркнул глава Минэнерго РФ.

В понедельник Новак сообщил журналистам, что Россия и Саудовская Аравия могут на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) представить новые соглашения о сотрудничестве по широкому спектру тем. По его словам, новые документы могут предоставить возможность как компаниям РФ работать с проектами в Саудовской Аравии, так и наоборот. Кроме того, возможно сотрудничество в третьих странах.