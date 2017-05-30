"Галс-Девелопмент" выступила партнером фотоконкурса "Планета Москва"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Компания "Галс-Девелопмент" выступила партнером V общегородского фотоконкурса "Планета Москва", сообщает пресс-служба девелоперской компании.

Во время конкурса, который организован департаментом градостроительной политики Москвы при поддержке департамента культуры и приурочен к 870-летию столицы, "Галс-Девелопмент" организует серию фототуров на готовые и строящиеся объекты — бизнес-центр Skylight, жилые комплексы "Наследие", WineHouse, комплексы с апартаментами "Сады Пекина", "IQ-квартал", "Театральный Дом".

Пресс-служба напоминает, что конкурс представляет собой командное соревнование, в рамках которого триста фотографов, объединенных в три команды, выполняют съемку в пяти номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Архитектурная фотография", "Пейзаж", "Динамика мегаполиса", "Москва юбилейная. 870 лет Москве". По итогам участия в каждой номинации команды и фотографы получают баллы, соревнуясь за первое место в общем и личном зачете.

"Галс-Девелопмент" станет партнером-куратором специальной номинации "Время жить в Москве" для фотографий, иллюстрирующих высокое качество архитектуры и строительства жилых объектов. Все работы будут опубликованы в социальных сетях Instagram, Facebook и отмечены хэштегом #галсдевелопмент #интеллигентныйфототур, #времяжитьвМоскве", — говорится в пресс-релизе.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках открытия итоговой фотовыставки конкурса "Планета Москва" 19 августа на ВДНХ.

Советник президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент" Ирина Бурдельная сообщила, что по итогам конкурса будет создан атлас Москвы, собранный из авторских фотографий исторических зданий и современных жилых комплексов.