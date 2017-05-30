Реновация может коснуться двух тысяч малых предпринимателей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Реновация жилья в Москве может затронуть интересы почти двух тысячи малых предпринимателей: в домах, попавших в перечень, находятся нежилые помещения, принадлежащие 1,5 тысяче собственников, еще 400 арендуют их у города, заявил в интервью РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

При подготовке поправок в законопроект о реновации власти Москвы учли интересы собственников нежилых помещений — они смогут получить по выбору равноценное помещение либо денежную компенсацию. Помимо этого отмечается, что предлагаемое взамен нежилое помещение должно находиться в том районе, где был расположен сносимый дом.

Катырин отметил, что программа реновации затрагивает не только интересы жителей города, но и интересы предпринимательства, поэтому ТПП следит за ходом её реализации и старается оперативно отслеживать возможное влияние на бизнес.

"В качестве положительного влияния программы можно отметить крупные инвестиции в экономику, в частности, строительную отрасль, а также сотни тысяч рабочих мест для граждан России в строительстве и смежных отраслях", — рассказал Катырин в преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня.

Мнение бизнеса

Вместе с тем, отметил Катырин, эксперты Московской торгово-промышленной палаты выразили опасения, что в группу риска могут попасть почти 2 тысячи предпринимателей – представителей малого бизнеса. По их данным, в домах, попавших в перечень, находятся нежилые помещения, принадлежащие 1,5 тысячам собственников, еще 400 арендуют их у города.

"Предпринимателей в основном беспокоят вопросы о том, когда и куда им придется переехать, и будут ли компенсированы их убытки", — подчеркнул глава ТПП.

Катырин отметил, что несмотря на принятый недавно Мосгордумой закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физ- и юрлиц при реновации, существует ряд тонкостей, требующих обязательной доработки.

Так, согласно данному закону, собственнику нежилого помещения предоставляется или предварительное и равноценное возмещение в денежной форме, или компенсация в форме равноценного нежилого помещения на праве собственности. Кроме того, как отметил Катырин, для них не предусмотрено сохранение района размещения, не упоминается метраж нового помещения.

"Иными словами, в отношении юридических лиц действует принцип равноценности, а не равнозначности. При этом предпринимателю неизвестно, будет ли новая площадка иметь подходящие условия для ведения бизнеса: например, вместо удобного расположения на первом этаже здания у станции метро он может получить помещение во дворе – менее доступное для посетителей и менее заметное с улицы", — пояснил он.

"Или же ему предоставят помещение в более выгодном районе, но не благоустроенное. В этом случае предпринимателю придётся вложить крупную сумму в его ремонт и обустройство", — добавил собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости также ранее предложил продлить сроки возможной приватизации нежилых помещений и перенести их на новые площади при реализации программы реновации. По словам мэра, в поправках в закон и в городском законе будут положения о равнозначности помещений.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.