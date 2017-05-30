США
30.0530 мая11:43МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Реновация может коснуться двух тысяч малых предпринимателей

Сюжет:
Программа реновации в Москве (210)
11:2730.05.2017
(обновлено: 11:28 30.05.2017)
0410
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фотоПятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Реновация жилья в Москве может затронуть интересы почти двух тысячи малых предпринимателей: в домах, попавших в перечень, находятся нежилые помещения, принадлежащие 1,5 тысяче собственников, еще 400 арендуют их у города, заявил в интервью РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Пятиэтажные жилые дома в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Гарантии для бизнеса при реновации будут обсуждаться, отметил Титов
При подготовке поправок в законопроект о реновации власти Москвы учли интересы собственников нежилых помещений — они смогут получить по выбору равноценное помещение либо денежную компенсацию. Помимо этого отмечается, что предлагаемое взамен нежилое помещение должно находиться в том районе, где был расположен сносимый дом.

Катырин отметил, что программа реновации затрагивает не только интересы жителей города, но и интересы предпринимательства, поэтому ТПП следит за ходом её реализации и старается оперативно отслеживать возможное влияние на бизнес.

"В качестве положительного влияния программы можно отметить крупные инвестиции в экономику, в частности, строительную отрасль, а также сотни тысяч рабочих мест для граждан России в строительстве и смежных отраслях", — рассказал Катырин в преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня.

Мнение бизнеса

Вместе с тем, отметил Катырин, эксперты Московской торгово-промышленной палаты выразили опасения, что в группу риска могут попасть почти 2 тысячи предпринимателей – представителей малого бизнеса. По их данным, в домах, попавших в перечень, находятся нежилые помещения, принадлежащие 1,5 тысячам собственников, еще 400 арендуют их у города.

"Предпринимателей в основном беспокоят вопросы о том, когда и куда им придется переехать, и будут ли компенсированы их убытки", — подчеркнул глава ТПП.

Информационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Власти Москвы не будут ставить коммерческих целей перед Фондом реновации
Катырин отметил, что несмотря на принятый недавно Мосгордумой закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физ- и юрлиц при реновации, существует ряд тонкостей, требующих обязательной доработки.

Так, согласно данному закону, собственнику нежилого помещения предоставляется или предварительное и равноценное возмещение в денежной форме, или компенсация в форме равноценного нежилого помещения на праве собственности. Кроме того, как отметил Катырин, для них не предусмотрено сохранение района размещения, не упоминается метраж нового помещения.

"Иными словами, в отношении юридических лиц действует принцип равноценности, а не равнозначности. При этом предпринимателю неизвестно, будет ли новая площадка иметь подходящие условия для ведения бизнеса: например, вместо удобного расположения на первом этаже здания у станции метро он может получить помещение во дворе – менее доступное для посетителей и менее заметное с улицы", — пояснил он.

"Или же ему предоставят помещение в более выгодном районе, но не благоустроенное. В этом случае предпринимателю придётся вложить крупную сумму в его ремонт и обустройство", — добавил собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости также ранее предложил продлить сроки возможной приватизации нежилых помещений и перенести их на новые площади при реализации программы реновации. По словам мэра, в поправках в закон и в городском законе будут положения о равнозначности помещений.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.

Карта московских пятиэтажек под снос
© РИА Новости, Инфографика
Судьба московских пятиэтажек
Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена