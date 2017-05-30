Глава OMV дал прогноз по срокам закрытия сделки с "Газпромом"

ВЕНА, 30 мая — РИА Новости. Глава OMV Райнер Зееле ожидает решения норвежских и российских властей и окончательного закрытия сделки по обмену активами между австрийской компанией и "Газпромом" не раньше 2018 года.
"Мы достаточно ясно сказали, что нам в этом, 2017 году необходимо сойтись на корпоративной структуре участия (в сделке), а в 2018 году — вероятнее всего в конце 2018 года — мы ожидаем одобрения властей. Так что обмен будет структурно завершен лишь в следующем году", — сообщил он РИА Новости.
Он уточнил, что речь идет как о норвежских, так и о российских властях и отметил, что о таких сроках говорилось изначально.
OMV в ноябре сообщала, что ожидает завершения сделки по обмену активами в течение одного-двух лет после подписания основного соглашения. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в декабре говорил, что для завершения сделки предстоит пройти все необходимые согласительные и регуляторные процедуры в соответствующих министерствах и ведомствах в РФ и Норвегии.
В феврале Зееле говорил, что OMV планирует согласовать с властями РФ и Норвегии сделку по обмену активами с "Газпромом" летом.