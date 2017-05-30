Глава OMV дал прогноз по срокам закрытия сделки с "Газпромом"

ВЕНА, 30 мая — РИА Новости. Глава OMV Райнер Зееле ожидает решения норвежских и российских властей и окончательного закрытия сделки по обмену активами между австрийской компанией и "Газпромом" не раньше 2018 года.

В рамках сделки OMV получит 24,98%-ную долю в проекте по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения, а "Газпром" — 38,5% в норвежской OMV Norge AS. Сделка по обмену активами не предполагает денежного расчета за исключением потенциальных платежей по закрытию сделки.

"Мы достаточно ясно сказали, что нам в этом, 2017 году необходимо сойтись на корпоративной структуре участия (в сделке), а в 2018 году — вероятнее всего в конце 2018 года — мы ожидаем одобрения властей. Так что обмен будет структурно завершен лишь в следующем году", — сообщил он РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет как о норвежских, так и о российских властях и отметил, что о таких сроках говорилось изначально.

"Что имеет значение для нас, это то, что мы экономически договорились по сделке. Для нас сейчас важнее, что мы начинаем в надлежащее время процесс утверждения с властями, что будет иметь место уже в этом году. Это означает, что мы должны увидеть, что у нас понимается под корпоративным управлением в обоих компаниях. И тогда мы начнем процесс утверждения в властями", — добавил собеседник агентства.

OMV в ноябре сообщала, что ожидает завершения сделки по обмену активами в течение одного-двух лет после подписания основного соглашения. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в декабре говорил, что для завершения сделки предстоит пройти все необходимые согласительные и регуляторные процедуры в соответствующих министерствах и ведомствах в РФ и Норвегии.

В феврале Зееле говорил, что OMV планирует согласовать с властями РФ и Норвегии сделку по обмену активами с "Газпромом" летом.