Путин: Франция заинтересована в расширении экономических контактов с РФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Французские компании заинтересованы в расширении экономического взаимодействия с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Французский бизнес продолжает активно работать в России. Напомню, что ни одна из почти 500 французских компаний в последнее время, в последние годы, несмотря на все сложности, экономические рестрикции, с российского рынка не ушла. Более того, мы видим заинтересованность наших французских друзей в расширении экономического взаимодействия", — сказал Путин.

Он также отметил, что по итогам прошлого года выросли прямые французские инвестиции в российскую экономику, двусторонний товарооборот также растет.