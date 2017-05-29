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Экономика

Экономика еврозоны еще нуждается в монетарных стимулах ЕЦБ, считает Драги

18:1329.05.2017
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© AFP 2017 / Daniel RolandЗдание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия. Архивное фотоЗдание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Roland

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости, Мария Князева. Экономика еврозоны все еще нуждается в монетарных стимулах со стороны Европейского центробанка для того, чтобы инфляция в регионе вернулась и закрепилась у целевых показателей ЕЦБ, сказал глава регулятора Марио Драги, выступая в профильном комитете Европарламента в понедельник.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр. Архивное фото
© Ирина Калашникова
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ЕЦБ ввел несколько лет назад ряд мер, которые должны были способствовать ускорению чрезмерно низкой инфляции в еврозоне и укреплению экономического роста. Речь идет о нулевых ставках регулятора по рефинансированию банков валютного блока, отрицательных ставках по депозитам для них, о покупках ценных бумаг на рынке.

Экономика еврозоны постепенно восстанавливается, однако базовая инфляция, то есть инфляция без учета цен на энергию и продовольствие, в регионе остается недостаточной для ЕЦБ. Именно этот показатель является важным для регулятора в процессе оценки стабилизации цен в еврозоне.

"Реальный ВВП еврозоны увеличивается 16 кварталов подряд, поднявшись на 1,7% год к году в первом квартале 2017 года. Безработица опустилась до самого низкого с 2009 года уровня", — констатировал Драги.

"Несмотря на восстановление экономики, давление базовой инфляции остается слабым, ценовое давление внутри (стран еврозоны), особенно со стороны заработных плат, недостаточно для поддержания продолжительного и самостоятельного приближения инфляции к нашей цели на среднесрочную перспективу", — сказал Драги.

Основной целью ЕЦБ является поддержание ценовой стабильности в еврозоне, в том числе за счет удержания годовой инфляции в среднесрочной перспективе на уровне чуть ниже 2%. Однако вот уже несколько лет, не считая последних месяцев, инфляция в регионе держится существенно ниже данной цели. Сам Драги ранее говорил, что действия ЕЦБ спасли еврозону от дефляции в 2015 году.

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© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
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Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по окончательной оценке, ускорилась до 1,9% с 1,5% в марте, сообщал Евростат. Однако один из важнейших вкладов в рост инфляции вносит, в частности, волатильная динамика цен на энергию. Поэтому для регулятора важна оценка именно базовой инфляции в еврозоне. Без учета цен на продовольствие и энергию, по данным Евростата, инфляция в апреле текущего года поднялась до 1,2% против 0,8% в марте. Этот показатель находился в районе 0,7-0,9% до этого как минимум год.

Драги считает, что для укрепления цен внутри стран еврозоны необходимы "очень благоприятные финансовые условия", которые сами по себе зависят от достаточно большого объема монетарных стимулов ЕЦБ.

Регулятор за счет своих нестандартных действий в области процентных ставок и ценных бумаг стремится, в частности, улучшить ситуацию с кредитованием в еврозоне. И статистика может говорить о том, что это постепенно ему удается. Рост в годовом исчислении кредитов нефинансовым корпорациям в еврозоне побил посткризисный рекорд, поднявшись в апреле на 2,4% против 2,3% в марте, а годовой рост кредитов домохозяйствам составил 2,4%, не изменившись по сравнению с мартом, когда показатель был самым высоким с начала 2009 года.

По словам Драги, ЕЦБ "по-прежнему убежден в необходимости исключительно (высокого) объема поддержки за счет монетарной политики" для закрепления инфляции на уровне чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.

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