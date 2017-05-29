СМИ подсчитали потери British Airways от компьютерного сбоя

ЛОНДОН, 29 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Потери British Airways (BA) от компьютерного сбоя, приведшего с массовым отменам рейсов, могут превысить 150 миллионов фунтов стерлингов, что станет крупнейшей суммой в истории британской авиации, пишет в понедельник газета Times.

Пассажиры British Airways 27 мая застряли лондонских аэропортах Хитроу и Гэтвик из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Также были задержаны или отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира. На следующий день после сбоя в аэропортах Лондона также наблюдались задержки рейсов British Airways.

В минувшее воскресенье авиакомпания заявила, что последствия неполадок в компьютерной системе в основном устранены. Доказательств причастности хакеров к проблеме с компьютерной системой авиакомпания не обнаружила.

Times со ссылкой на авиационного эксперта Говарда Уилдона сообщает, что пострадавшие от задержек могут предъявить авиакомпании счет значительно превышающий фигурировавшую в СМИ сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

"Это не только два дня (прерванного авиасообщения), это прямой удар по доверию людей", — приводит издание слова эксперта.

"По мнению других специалистов, потери BA в среднесрочной перспективе могут превысить 150 миллионов фунтов, а сама авиакомпания вынуждена будет заплатить от 225 до 450 фунтов компенсации каждому из пострадавших пассажиров", — отмечает издание.

Ранее глава BA Алекс Круз рассказал в интервью Sky News, что из-за сбоя пострадали 75 тысяч пассажиров. При этом сбой не был вызван ни проведенным ранее сокращением расходов, ни тем, что авиакомпания передала некоторые виды работ на аутсорсинг в другие страны. Круз также заявил, что не покинет пост из-за произошедшего.