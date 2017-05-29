Россия и Саудовская Аравия могут представить на ПМЭФ новые соглашения

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия могут представить на ПМЭФ новые соглашения для сотрудничества для совместной работы по широкому спектру тем, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"У нас с Саудовской Аравией подписан документ по сотрудничеству, и мы в рамках него работаем. Посмотрим, может быть что-то (новые соглашения — ред.) и подготовим к форуму в Санкт-Петербурге", — сказал Новак.

По его словам, новые документы могут охватывать широкий спектр сотрудничества, предоставить возможность как компаниям России работать с проектами в Саудовской Аравии, так и наоборот. Кроме того, возможно сотрудничество в третьих странах.

"Мы обсуждаем 10-15 направлений, в том числе, совместный нефтесервис", — заключил Новак.