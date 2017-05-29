Тюменский завод запускает производство экспериментальной продукции

ТЮМЕНЬ, 29 мая — РИА Новости. Тюменский завод "Стеклотех" — единственное высокотехнологичное предприятие по производству стеклотары на Урале — приступил к экспериментальному производству бутылок с бугельной пробкой. Ранее такой вид стеклотары преимущественно поставлялся в Россию из-за рубежа, за Уралом подобные работы запущены впервые, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

По его словам, новая тара разрабатывается в рамках программы импортозамещения в качестве замены европейской, и для покупателя она обойдется в три-четыре раза дешевле, чем зарубежного производства. Стеклотара предназначена для розлива напитков премиум-сегмента. Завод ожидает заказ на пять миллионов бутылок с бугельной пробкой.

"Высокая квалификация, плодотворная работа специалистов отрасли являются мощной основой для развития тюменской и российской промышленности, повышения уровня импортозамещения и экспортного потенциала экономики", — отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Завод "Стеклотех" производит стеклотару для любых алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, консервации и прочих продуктов. Производственная мощность завода составляет 300 миллионов единиц стеклотары в год.

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