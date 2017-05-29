Стратегию по сырьевой базе могут передать в кабмин в третьем квартале

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Росгеология" ожидает, что доработанный вариант стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ (МСБ) до 2030 года будет передан в правительство в третьем квартале текущего года, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора АО "Росгеология", а также генеральный директор ООО "РГ-Информ" Антон Сергеев.

Ранее в апреле глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил, что министерство в 2017 году утвердит стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2030 года. По его словам, данная стратегия определит новые направления по совершенствованию законодательства в сфере недропользования. Основные цели стратегии – повышение инвестиционной привлекательности и стимулирование геологоразведочных работ; снижение административных барьеров.

"Могу сказать, что в этом направлении ведется активная работа. Пока итоговый документ, насколько мне известно, не отдан на утверждение. Надеюсь, доработанный вариант стратегии будет передан в правительство в третьем квартале", — сказал Сергеев.

Минерально-сырьевая база — будущее экономики



Говоря о перспективах минерально-сырьевой базы РФ и геологоразведки, Сергеев отметил неблагоприятную макроэкономическую ситуацию и рыночные тенденции в отрасли, что связано с общим снижением рыночной конъюнктуры практически по всем видам сырья. "Безусловно, такой тренд отразился на инвестициях в геологоразведку, и не только в частную, но и в государственную", — подчеркнул он.

"Если брать в фактическом выражении, то ежегодно с 2014 года объемы финансирования снижались в среднем на 15%. В общем итоге доля снижения относительно плановых объемов работ, предусмотренных программой по воспроизводству минерально-сырьевой базы, составила около 30%. Эта разница существенна, она не могла не отразиться на результатах воспроизводства минерально-сырьевой базы", — сказал он.

"В среднесрочной перспективе мы рассчитываем на постепенное восстановление рынка. Во всем мире интерес к геологоразведочным проектам сейчас возобновляется, наша страна не должна стать исключением. За восполнением сырьевой базы, как бы это ни звучало пафосно, будущее экономики", — отметил собеседник.

Сергеев добавил, что "Росгеология" планирует в рамках ПМЭФ подписать соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос", которое позволит использовать получаемые из космоса данные для комплексного геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы полезных ископаемых РФ.

Дорожная карта развития ГРР в России до 2015 года

Говоря о планах ГРР в России, Сергеев сообщил, что в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума компания готовится презентовать проект дорожной карты развития отечественной геологоразведочной отрасли до 2050 года. В ней будут отражены стратегические задачи отрасли, обозначены меры по совершенствованию технического обеспечения и ее технологического развития отрасли, мероприятия, направленные на защиту российских производителей геофизического оборудования, приоритетные проекты импортозамещения. Отдельное внимание будет уделено развитию отраслевой науки и образования.

"Безусловно, шельфовым проектам будет отведена важная роль в будущем российской геологии, и это найдет отражение в проекте дорожной карты", — также отметил Сергеев, не раскрывая деталей проекта.

Собеседник агентства напомнил, что дорожная карта прорабатывается в рамках форсайта, который включает в себя цикл рабочих сессий с участием представителей геологической отрасли.

Импортозамещение в ГРР

По словам Сергеева, "Росгеология" подготовила и предложения по импортозамещению на рынке геологоразведочного оборудования. "Они прошли слушания на самых разных уровнях, были представлены в Минпромторг и включены в протокольный список. Пока, насколько мне известно, не объявлено о соответствующих конкурсах и не определены рамки финансирования таких проектов", — рассказал он.

В конце октября гендиректор компании Роман Панов говорил, что "Росгеология" и ОСК ведут оценку возможной финансовой модели проекта по строительству судов для геологоразведочных работ, а также просчитывают варианты по производству необходимого сейсмического оборудования.

"В настоящий момент рассматривается возможность строительства двух научно-исследовательских судов 3Д в интересах "Росгеологии", — сообщил советник генерального директора. Он добавил, что схема финансирования проектов находится в стадии проработки и не исключено привлечение средств госпрограммы по воспроизводству минерально-сырьевой базы и финансовых институтов.

"Возможность использования средств госпрограммы в проекте предусмотрено поручением президента РФ… от 13 июля 2016 года. Использование средств государственных программ позволит сформировать финансовый рычаг, достаточный для привлечения заемного финансирования. Имеются инвесторы, которым могло бы быть интересно вложение средств в данный проект. Это РФПИ, Газпромбанк и иные финансовые структуры", — сказал Сергеев.

По его словам, уже подготовлены технические требования к документации на приобретение за счет собственных средств проекта современного сейсморазведочного судна.