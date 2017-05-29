В Тюменской области открыли СП по производству мостового оборудования

ТЮМЕНЬ, 29 мая — РИА Новости. В Тюменской области открылось совместное российско-германское предприятие, которое будет заниматься изготовлением мостовых деформационных швов, которые позволяют увеличить долговечность конструкций и обеспечивают комфортный проезд по мостам, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"На новом производстве уже созданы 24 рабочих места, в дальнейшем здесь будет трудиться до ста человек, прошедших специальное обучение", — отметил собеседник агентства.

По его словам, деформационный шов — одна из важнейших деталей любого моста или путепровода, которая воспринимает температурные нагрузки. От качества деформационных швов зависят долговечность конструкции и комфортный проезд.

"Первая продукция нашего совместного предприятия будет использована для строительства транспортной развязки в Тюмени и еще на 13 подобных объектах в областном центре. В дальнейшем тюменские деформационные швы будут поставляться в Московскую область и другие регионы России вплоть до Дальнего Востока", — сказал генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

По данным пресс-службы, за десять лет в регионе введены в эксплуатацию 35 новых промышленных производств, девять из которых открыли иностранные компании. В этом году планируется завершить еще 21 проект по созданию новых промышленных производств и глубокой модернизации действующих. В 2017 году готовятся к началу реализации 17 новых индустриальных проектов.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заметил, что индустриальное развитие области в значительной степени связано с созданием индустриальных парков и экономических зон. "Резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду по цене от 100 до 300 рублей в месяц за гектар. Все сети и дороги подводятся бесплатно, а региональные налоговые льготы предоставляются автоматически в рамках отдельно принятого закона. Плюс подключаются инструменты финансовой поддержки", — отметил глава региона.

Он добавил, что "эти условия уже привлекли на площадки индустриальных парков девять компаний-резидентов, три из них уже ведут строительные работы. Еще шесть начнут строительство новых заводов в ближайшее время. В процессе подачи заявок еще 12 компаний".

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