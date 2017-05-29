Медведев назвал первый полет МС-21 ключевым событием для страны
ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. Успешные летные испытания самолета МС-21 и вертолета Ка-62 доказывают, что Россия не утратила своих компетенций в самолетостроении, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания со своими заместителями.
Первый полет МС-21 Медведев назвал ключевым и неординарным событием для страны.
"Эти события действительно неординарные для страны, и происходят они не так часто, более того, в какой-то момент действительно оказалось, что компетенцию в смысле самолетостроения в значительной степени растеряли. Но последние годы доказывают, что это абсолютно не так, в смысле создания самолета "Сухой Суперджет" и вот теперь выкатки МС-21. Но и вертолет Ка-62 – это тоже, конечно, новый, принципиальный для нас сюжет", — заявил Медведев.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 был совершён в воскресенье, 28 мая, прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев. Этот самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".
Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга.
Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.