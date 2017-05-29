Медведев назвал первый полет МС-21 ключевым событием для страны

ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. Успешные летные испытания самолета МС-21 и вертолета Ка-62 доказывают, что Россия не утратила своих компетенций в самолетостроении, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания со своими заместителями.

Первый полет МС-21 Медведев назвал ключевым и неординарным событием для страны.

"Эти события действительно неординарные для страны, и происходят они не так часто, более того, в какой-то момент действительно оказалось, что компетенцию в смысле самолетостроения в значительной степени растеряли. Но последние годы доказывают, что это абсолютно не так, в смысле создания самолета "Сухой Суперджет" и вот теперь выкатки МС-21. Но и вертолет Ка-62 – это тоже, конечно, новый, принципиальный для нас сюжет", — заявил Медведев.

Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 был совершён в воскресенье, 28 мая, прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев. Этот самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга.