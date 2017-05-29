Инфляционные ожидания в РФ достигли исторического минимума, показал опрос

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ожидаемая инфляция в РФ на следующие 12 месяцев в мае продолжила снижение и вновь достигла исторического минимума — медианное значение прямой оценки составило 10,3% против 11% в апреле, свидетельствуют результаты опроса компании "Инфом" по заказу Банка России.
Кроме того, доля считающих, что за последний год цены выросли более чем на 50%, снизилась в мае на 0,3 процентного пункта и составила 2,3%, а доля респондентов, уверенных в том, что ЦБ достигнет цели по инфляции в 4% до конца 2017 года, выросла до 59% в мае с 55% в апреле.
При этом, исходя из результатов исследования и их комментариев, инфляционные ожидания продолжают быть инерционными, при том что инфляция в РФ в последние месяцы заметно снизилась — до уровней таргетирования ЦБ. Так, 47% опрошенных считают, что через три года рост цен будет выше 4% в год, а 22% населения — что цены растут постоянно и никогда не снижаются.
По его мнению, в том случае, если не будет никаких шоков и установится устойчивая инфляция на уровне 4%, период, когда инфляционные ожидания населения станут соответствовать фактической инфляции, может занять до полутора лет.